Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Zurück zu Hause

CrunchyrollStaffel 2Folge 14
Zurück zu Hause

Zurück zu HauseJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 14: Zurück zu Hause

23 Min.Ab 12

Der Kampf um den Hexenwald ist entschieden, und die Krieger des Schwarzen Stiers gehen als Sieger aus dem Gefecht hervor. Dabei schließen sie nicht nur mit Mars und Ladros Frieden, sondern erhalten außerdem einen mysteriösen magischen Stein von der Hexenkönigin. Als die Magier im Anschluss der Schlacht nach Hause zurückkehren, steht ihnen ein großes Wiedersehen bevor.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen