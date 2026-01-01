Black Clover
Folge 14: Zurück zu Hause
23 Min.Ab 12
Der Kampf um den Hexenwald ist entschieden, und die Krieger des Schwarzen Stiers gehen als Sieger aus dem Gefecht hervor. Dabei schließen sie nicht nur mit Mars und Ladros Frieden, sondern erhalten außerdem einen mysteriösen magischen Stein von der Hexenkönigin. Als die Magier im Anschluss der Schlacht nach Hause zurückkehren, steht ihnen ein großes Wiedersehen bevor.
