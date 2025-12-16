Black Clover
Folge 9: Sühne eines Deserteurs
23 Min.Ab 12
Asta und seine Freunde kämpfen immer noch gegen die Magierin Fana und den Feuergeist Salamander. Währenddessen stellt sich Fanzell am anderen Ende des Hexenwalds den Angreifern aus Diamond entgegen und schafft es, mithilfe der Hexen einen großen Teil der feindlichen Armee zu überrumpeln. Als er jedoch auf seinen alten Schüler Ladros trifft, gerät der Krieger in einen scheinbar ausweglosen Kampf - bis er unerwarteten Beistand erhält.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick