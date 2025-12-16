Kampf um Leben und Tod?! Yami gegen JackJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 17: Kampf um Leben und Tod?! Yami gegen Jack
23 Min.Ab 12
Das Sternenfest ist in vollem Gange und die Magier warten auf die Verkündung des besten Ritterordens des Jahres. Bevor die Zeremonie beginnt, stehen sich allerdings Yami und Jack, der Anführer der Grünen Gottesanbeterin, gegenüber. Die beiden verbindet eine tiefe Rivalität, die sie nun in einem Kampf auf Leben und Tod ein für alle Mal beenden wollen.
