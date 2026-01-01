Black Clover
Folge 8: Das Feuer des Hasses
23 Min.Ab 12
Der Hexenwald wird weiterhin vom Kalten Auge der Weißen Nacht und den Soldaten aus Diamond belagert. Asta, Finral, Noelle und Vanessa stellen sich der mächtigen Magierin Fana entgegen, die Rache an den Mitgliedern des Schwarzen Stiers üben will. Der Kampf gegen sie stellt allerdings eine große Herausforderung dar, denn die Zauberin kontrolliert den Flammengeist Salamander. Dieser könnte den gesamten Wald in Schutt und Asche legen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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