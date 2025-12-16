Black Clover
Folge 18: Dornröschens Kummer
23 Min.Ab 12
Bevor die Verkündung des besten Ritterordens stattfinden kann, begegnen die Magier des Schwarzen Stiers auf dem Sternenfest Charlotte, der Ordensanführerin der Blauen Rose. Diese scheint Gefühle für Yami zu haben, was Vanessa überhaupt nicht gefällt. Um das Herz ihres Angebeteten zu gewinnen, fordert die Hexe ihre Konkurrentin deshalb zu einem Wettbewerb heraus. Dieser endet jedoch völlig anders als erwartet.
