Black Clover

Ein Mann namens Fanzell

Crunchy RollStaffel 2Folge 4
Ein Mann namens Fanzell

Ein Mann namens FanzellJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 4: Ein Mann namens Fanzell

23 Min.Ab 12

Noelle und Finral suchen Fanzell auf, weil sie sich von ihm Hilfe erhoffen. Der Mann hat Asta einige Monate zuvor im Schwertkampf unterrichtet und ihn damit auf seinem Weg zum Schwarzen Stier unterstützt. Fanzell erinnert sich an den Tag, an dem er Asta sein größtes Geheimnis anvertraut hat und fast von Attentätern aus Diamond getötet worden wäre.

