Black Clover

Das Leben eines Mannes

CrunchyrollStaffel 2Folge 30
Das Leben eines Mannes

Folge 30: Das Leben eines Mannes

23 Min.Ab 12

Nach dem Kampf gegen Finral steht Langris kurz davor, seinem am Boden liegenden Bruder den Todesstoß zu versetzen. Weil Asta, Magna und Luck dazwischengehen, richtet der arrogante Magier seine Wut jedoch auf die drei Ritter des Schwarzen Stiers. Der Magierkönig beschließt daraufhin, das Halbfinale des Auswahlturniers vorzuziehen und lässt Astas Team gegen Langris Team antreten - während Finral um sein Leben kämpft.

