Black Clover

Am eigenen Leib

Staffel 2Folge 32
Am eigenen Leib

Folge 32: Am eigenen Leib

23 Min.Ab 12

Der Kampf zwischen Asta und Langris nimmt weiter an Fahrt auf. Während Xerx es zwar schafft, den Kristall seines Teams mithilfe eines Tricks vor der Zerstörung zu bewahren, ist die Magie des mysteriösen Mannes daraufhin erloschen. Astas letzte Hoffnung ist nun, seine geheimnisvolle neue Kraft erneut zu nutzen, um Langris anzugreifen. Doch das Duell der beiden endet anders als erwartet.

