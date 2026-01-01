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Black Clover

Der Stützpunkt des Schwarzen Stiers

CrunchyrollStaffel 2Folge 38
Der Stützpunkt des Schwarzen Stiers

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Black Clover

Folge 38: Der Stützpunkt des Schwarzen Stiers

23 Min.Ab 12

Während Asta, Noelle und Luck gemeinsam mit den Royal Knights ihren Auftrag erledigen, bleiben auch die anderen Mitglieder des Schwarzen Stiers nicht untätig und begeben sich auf ihre eigenen Missionen. Ausschließlich Gauche, Grey und Gordon bleiben im Hauptquartier zurück - und werden prompt vom Kalten Auge der Weißen Nacht angegriffen.

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