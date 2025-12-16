Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Mereoleona gegen Liar, den Treulosen

Crunchy RollStaffel 2Folge 40
Mereoleona gegen Liar, den Treulosen

Mereoleona gegen Liar, den TreulosenJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 40: Mereoleona gegen Liar, den Treulosen

23 Min.Ab 12

Die Royal Knights attackieren nach wie vor den Unterschlupf des Kalten Auges der Weißen Nacht. Während die einzelnen Angriffstruppen langsam vorrücken und vor allem Nozel Silva seine Macht demonstriert, können auch Noelle und Luck mit ihren Zaubern Eindruck schinden. Asta und Zora beteiligen sich dagegen weniger am Geschehen, da Mereoleona sich ihren Gegnern allein in den Weg stellt. Dabei demonstriert sie auf spektakuläre Weise ihr Können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen