Mereoleona gegen Liar, den TreulosenJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 40: Mereoleona gegen Liar, den Treulosen
23 Min.Ab 12
Die Royal Knights attackieren nach wie vor den Unterschlupf des Kalten Auges der Weißen Nacht. Während die einzelnen Angriffstruppen langsam vorrücken und vor allem Nozel Silva seine Macht demonstriert, können auch Noelle und Luck mit ihren Zaubern Eindruck schinden. Asta und Zora beteiligen sich dagegen weniger am Geschehen, da Mereoleona sich ihren Gegnern allein in den Weg stellt. Dabei demonstriert sie auf spektakuläre Weise ihr Können.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick