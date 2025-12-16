Der König der Magier gegen den Anführer des Kalten Auges der Weißen NachtJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 41: Der König der Magier gegen den Anführer des Kalten Auges der Weißen Nacht
23 Min.Ab 12
Während die Royal Knights ihren Angriff auf das Kalte Auge der Weißen Nacht fortführen, verarbeiten die Mitglieder des Schwarzen Stiers den Anschlag auf ihr Hauptquartier. Dabei lernen sie das wahre Ausmaß von Henrys Krankheit kennen. Yami wartet indes darauf, dass Vangeance sich endlich zu ihm begibt und Julius Novachrono, der König der Magier, erfährt von einem bitterlichen Verrat.
