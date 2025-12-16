Black Clover
Folge 42: Julius Novachrono
Nachdem er von einem seiner engsten Verbündeten verraten wurde, kämpft Julius Novachrono über den Dächern der Hauptstadt gegen Licht. Der Anführer des Kalten Auges der Weißen Nacht setzt dem König der Magier dabei mit seinen Angriffen stark zu, hat allerdings nicht mit der schieren Macht der Zeitmagie des Herrschers gerechnet. Während das Duell der beiden Feinde immer größere Ausmaße annimmt, macht Yami sich auf den Weg, um zu helfen.
