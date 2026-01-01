Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Schlafender Löwe

CrunchyrollStaffel 2Folge 47
Schlafender Löwe

Schlafender LöweJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 47: Schlafender Löwe

23 Min.Ab 12

Während Mereoleona im Hauptquartier des Kalten Auges der Weißen Nacht in einen harten Kampf gegen die Elfen verwickelt ist, werden ihre Ordensbrüder ebenfalls von einem Feind attackiert. Randall wird von Lichts Zauber beeinflusst und greift ohne Unterlass die anderen Mitglieder des Scharlachroten Löwen an. Leopold versucht zwar mit aller Macht gegen seinen Vizekapitän zu bestehen, hat jedoch große Schwierigkeiten und muss auf all seine Kraft zurückgreifen, um zu überleben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen