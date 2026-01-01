Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gegen dich verliere ich auf keinen Fall

Folge 49: Gegen dich verliere ich auf keinen Fall

23 Min.Ab 12

Im Hauptquartier stehen Asta und Mimosa ihren besessenen Freunden Yuno, Klaus und Hamon gegenüber. Während die Elfen zum Angriff übergehen, bleibt den beiden Royal Knights nichts anderes übrig, als um ihr Leben zu kämpfen. Als Klaus und Hamon jedoch damit beginnen, ihre magischen Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, sieht es für Asta und Mimosa schlecht aus - bis sie unerwartet Hilfe erhalten.

