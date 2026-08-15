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Border Patrol Australia

Die Braut aus Panama

Staffel 5Folge 13vom 15.08.2026
Die Braut aus Panama

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Folge 13: Die Braut aus Panama

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Kanadierin gibt an, für eine Hochzeitsfeier nach Sydney gereist zu sein. Doch die Grenzbeamten zweifeln an ihrer Aussage. Im Gepäck der jungen Frau finden die Kontrolleure schließlich Hinweise auf Kokain. Drei Passagiere aus Vietnam sind aus geschäftlichen Gründen nach Sydney gereist. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit?

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