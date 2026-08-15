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Border Patrol Australia

Wrestlingstar Chris Hero

Staffel 5Folge 3vom 15.08.2026
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Border Patrol Australia

Folge 3: Wrestlingstar Chris Hero

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Als die Beamten einen Mann aus Frankreich nach seinen Reiseplänen fragen, werden sie stutzig. Angeblich ist der Franzose für einen Shoppingtrip nach Melbourne gekommen. Doch was steckt wirklich hinter seinem kurzen Aufenthalt? Ein chinesisches Paar ist auf dem Rückweg nach Australien. Schnell wird klar: Ihre Taschen sind bis oben hin voll mit verbotenen Lebensmitteln, was eine Geldstrafe zur Folge hat.

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