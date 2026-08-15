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Border Patrol Australia

Die Ex-Miss Nevada

Staffel 5Folge 6vom 15.08.2026
Die Ex-Miss Nevada

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Folge 6: Die Ex-Miss Nevada

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Bei einer jungen amerikanischen Schauspielerin, die gerade aus Hong Kong einreist, fällt der Drogentest positiv aus. Ein Mann aus Israel will seine Freundin besuchen, doch dieses Vorhaben könnte platzen, da er sich im Gespräch mit den Beamten verplappert ...

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