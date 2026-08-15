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Border Patrol Australia

Iranische Souvenirs

Staffel 5Folge 20vom 15.08.2026
Iranische Souvenirs

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Folge 20: Iranische Souvenirs

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Kanadier sagt aus, in Australien Urlaub machen zu wollen, doch genauere Recherchen der Beamten bringen etwas anderes zu Tage. Außerdem hat eine Frau, die gerade aus dem Iran kommt, verbotene Gewürze im Gepäck. Und bei einer Australierin, die gerade aus Vietnam anreist, wird Heroin gefunden ...

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