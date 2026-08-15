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Border Patrol Australia

Die Gospel-Queen

Staffel 5Folge 15vom 15.08.2026
Die Gospel-Queen

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Folge 15: Die Gospel-Queen

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Neuseeländer kommt in Sydney an, um Urlaub zu machen. Es stellt sich heraus, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat, beteuert aber, dass er damals jung war und zu dem Verbrechen gezwungen wurde. Doch die Beamten trauem ihm nicht. Außerdem wird eine Amerikanerin kontrolliert, die gerade aus Tahiti ankommt. Ein Drogenspürhund schlägt bei ihrem Gepäck an.

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