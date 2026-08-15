Buchattrappen aus BrasilienJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 14: Buchattrappen aus Brasilien
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Passagier befindet sich gerade auf dem Rückweg aus dem Libanon, als er um eine Gepäckkontrolle gebeten wird. Doch in seinem Koffer befinden sich nicht nur Souvenirs. In der Zwischenzeit wird auch in Brisbane der Koffer eines Mannes genauer unter die Lupe genommen. Neben einer Menge verbotener Lebensmittel, finden die Beamten ein paar verdächtige Objekte in seinem Schuh ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International