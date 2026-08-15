Philippinische KokosnüsseJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 5: Philippinische Kokosnüsse
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Philippiner gerät in das Visier der Beamten. Er gibt an, nach Sydney reisen zu wollen, um Urlaub zu machen. Doch warum hat er dann so viele wichtige Papiere bei sich? Außerdem werden die Officers bei einer Amerikanerin skeptisch, die aus Amsterdam einreist und auch ansonsten auffällig viel reist. Dann nehmen die Beamten ihr Gepäck genauer unter die Lupe ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International