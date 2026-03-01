Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 11: Kurioser Kaffee
42 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
An der McAllen-Hidalgo International Bridge kommt ein Mann an, der regelmäßig mexikanische Delikatessen für Verwandte in die USA bringt. Allerdings hat er jede Menge Kaffee bei sich, den man auch dort käuflich erwerben kann. Zudem fühlt sich der Inhalt der Beutel seltsam an. Ein Paar aus Kanada möchte zu einem College-Footballspiel, doch ein Fund in seinem Auto könnte die Reisepläne vereiteln.
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