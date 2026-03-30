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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Die Marihuana-Omas

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 12vom 06.04.2026
Die Marihuana-Omas

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 12: Die Marihuana-Omas

42 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

An der Ambassador Bridge werden zwei ältere Damen überprüft, deren Auto verdächtig riecht. Offenbar wurde darin Marihuana konsumiert, weshalb der Wagen sorgfältig durchsucht wird. An der World Trade Bridge kommt ein Sattelzug an, der angeblich nur Tequila transportiert. Doch das scheint nicht das einzige Rauchmittel zu sein, das der Auflieger enthält.

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