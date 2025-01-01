Enie, Alexandra, Prince versus Mickie, Thomas, JasminJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Enie, Alexandra, Prince versus Mickie, Thomas, Jasmin
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Enie van de Meiklokjes, Prince Damien, Mickie Krause und Jasmin Schwiers) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.