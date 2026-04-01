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Celebrity DIY: Stars packen an

Ali Wong

sixxStaffel 2Folge 10vom 25.04.2026
Ali Wong

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 10: Ali Wong

44 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6

Comedienne Ali Wong überrascht ihre beste Freundin Citadelle mit einer Renovierung. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt Ali den veralteten Kellerbereich in einen multifunktionalen Wohnraum mit Homeoffice, Gästezimmer mit Murphy-Bett und einem luxuriösen Spa-Bad. Der Hinterhof wird zur Entertainer-Oase mit überdachtem Wohnbereich, Außenküche und Kamin - perfekt für Familienzeit und Abende mit Freundinnen.

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