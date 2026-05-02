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Celebrity DIY: Stars packen an

Howie Mandel

sixxStaffel 2Folge 12vom 02.05.2026
Howie Mandel

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 12: Howie Mandel

45 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Comedian Howie Mandel möchte seinem besten Freund und Tourmanager Rich nach über 30 Jahren gemeinsamer Arbeit etwas zurückgeben. Nach einer schwierigen Scheidung lebt Rich seit 15 Jahren in einer veralteten Junggesellenbude. Gemeinsam mit Drew und Jonathan Scott verwandelt Howie die Wohnung in ein stilvolles Heim mit moderner Küche, einem beeindruckenden Kamin und ansprechendem Design.

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