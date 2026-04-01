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Celebrity DIY: Stars packen an

Josh Groban

sixxStaffel 2Folge 11vom 25.04.2026
Josh Groban

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 11: Josh Groban

44 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6

Josh Groban überrascht seinen langjährigen Bandkollegen und Pianisten Mark mit einer spektakulären Renovierung. Seit 20 Jahren touren die beiden gemeinsam, doch die Pandemie zwang Mark, von zu Hause aus in einer unzureichenden Garage zu arbeiten. Josh, Drew und Jonathan verwandeln diesen Raum in ein professionelles Tonstudio mit modernster Aufnahmetechnik und Akustikpaneelen. Zudem erhält der vernachlässigte Garten ein komplettes Makeover.

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