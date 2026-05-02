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Celebrity DIY: Stars packen an

Tiffany Haddish

sixxStaffel 2Folge 13vom 02.05.2026
Tiffany Haddish

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 13: Tiffany Haddish

45 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Tiffany Haddish und Selena sind seit ihrer Schulzeit unzertrennlich, und Selena stand Tiffany durch alle Höhen und Tiefen bei. Jetzt überrascht Tiffany ihre beste Freundin mit einer spektakulären Renovierung. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt sie Selenas Haus in ein stilvolles Zuhause mit heller Küche, imposantem Kamin und luxuriösem Spa-Bad, das zum Entspannen einlädt.

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