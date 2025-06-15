Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Pakt mit dem Teufel
41 Min.Ab 12
Der Dämon Masselin verschlingt täglich junge Mädchen. Um seinen Bedarf zu sichern, macht er Jeff Carlton zum Manager der Band Dishwalla; Jeff muss Masselin dafür mit unschuldigen Mädchen versorgen. Leo, Phoebe, Prue und Piper sagen den beiden den Kampf an. Sie engagieren Jeffs Band für Pipers Club P3. Während Dishwalla im Club auftritt, dient Phoebe als Köder. Wenn sich Masselin auf sie stürzt, will sie ihn mit einem giftigen Trank vernichten - kein einfacher Plan ...
