Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Abraxas

sixxStaffel 2Folge 1
Abraxas

AbraxasJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 1: Abraxas

42 Min.Ab 12

Abraxas, ein Dämon der Astralebene, entwendet während der Tagundnachtgleiche das "Buch der Schatten". Dies löst Panik bei den drei Schwestern aus, denn: Wenn sie das Hexenbuch nicht bis zum Sonnenaufgang am nächsten Tag wieder zurückbekommen haben, verlieren sie ihre Zauberkräfte! Zu allem Überfluss werden die drei auch noch von längst zerstörten Dämonen verfolgt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen