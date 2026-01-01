Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 3: Voll im Bild
42 Min.Ab 12
Eine gewisse Jane übergibt Prue ein Gemälde, das so schnell wie möglich versteigert werden soll. Bei der genaueren Untersuchung macht Prue eine seltsame Entdeckung: Für Sekunden taucht in dem Bild ein Mann auf, der das Wort "Hilfe" an ein Fenster schreibt. Wenig später werden auch Prue und ihre Schwester Piper Gefangene des Gemäldes. Phoebe setzt alles auf eine Karte, um ihren Schwestern zu helfen - und entdeckt, dass sowohl Jane als auch der Mann im Gemälde Dämonen sind.
