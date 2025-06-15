Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Vom Pech verfolgt

sixxStaffel 2Folge 16
Folge 16: Vom Pech verfolgt

42 Min.Ab 12

Prue bewirbt sich als Fotografin. Doch der Chef des renommierten Hochglanz-Magazins will erst eine Probe ihres Könnens: Sie soll Maggie Murphy ablichten, die von schier unglaublichem Pech verfolgt wird. Als Prue bei Maggie ankommt, will diese sich gerade vom Dach ihres Hauses stürzen. Wie sich herausstellt, wird sie von einem Wächter der Dunkelheit dazu getrieben, der auch für ihre Pechsträhne verantwortlich ist. Prue nimmt den Kampf gegen ihn auf - und gerät in große Gefahr ...

sixx
