Staffel 2Folge 9
Folge 9: Zwischen Himmel und Hölle

42 Min.Ab 12

Freitag, der 13.: Eine unbekannte Frau versucht, Piper, Prue und Phoebe zu erschießen. Doch Prue kann die Kugeln abwehren und zu der Frau zurückschicken, worauf diese durch ihre eigenen Waffen stirbt. Natürlich wollen die Schwestern wissen, was dahintersteckt. Sie kommen dem teuflischen Barbas auf die Spur, der an jedem 13. dreizehn Hexen ermorden muss, andernfalls muss er die Erde verlassen. Prue tritt Barbas gegenüber - und wird von diesem auf ihre eigenen Schwestern angesetzt.

