Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Ex Libris
43 Min.Ab 12
Die Studentin Charleen will in ihrer Abschlussarbeit die Existenz von Dämonen beweisen - und wird ermordet. Als sie danach Phoebe als Geist erscheint, muss diese Charleen erklären, dass sie längst tot ist und nur noch von Hexen und Dämonen gesehen werden kann. Charleen muss so lange in der Zwischenwelt bleiben, bis der Dämon vernichtet ist. Die beiden finden heraus, dass es sich bei dem Dämon um einen Libris handelt, der aus Büchern kommt und danach wieder darin verschwindet ...
