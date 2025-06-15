Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Einfach unwiderstehlich

sixxStaffel 2Folge 5
Einfach unwiderstehlich

Einfach unwiderstehlichJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 5: Einfach unwiderstehlich

42 Min.Ab 12

Phoebe leidet jede Nacht unter dem gleichen Albtraum: Darin verführt sie junge Männer - und tötet sie anschließend. Zur selben Zeit bittet Inspektor Morris Prue um Hilfe: Er soll eine Mordserie aufklären. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich bei den Opfern um Phoebes "Traummänner". Dahinter steckt ein Sukkubus, ein Teufel in Frauengestalt, der sich vom Testosteron seiner Opfer ernährt. Beim Kampf der drei Schwestern gegen den Sukkubus verwandelt sich Prue in einen Mann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen