Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 12: Verlorene Seelen
42 Min.Ab 12
Prue und Leo verhindern in letzter Minute den Tod eines Mannes durch einen Dämon - und in diesem Dämon erkennt Prue ihre alte Jugendliebe Tom Peters wieder. Prue und Leo finden heraus, dass Tom ein Opfer der "Dämonenakademie" ist: Dort wird verzweifelten Menschen geholfen - im Gegenzug müssen sie ihre Seele verpfänden. Als Abschlussprüfung müssen die Absolventen einen Unschuldigen töten. Die beiden machen sich auf die Suche nach Tom, um ihn aus den Klauen der Akademie zu retten.
