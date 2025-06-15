Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Die sieben Todsünden
41 Min.Ab 12
Prue, Phoebe und Piper finden eine Box, die die sieben Todsünden in Form kleiner Kugeln enthält: Hochmut, Neid, Maßlosigkeit, Wollust, Zorn, Habgier und Trägheit. Als Lukas, der Besitzer der Schatulle, die Kugeln auf sie schleudert, werden die Schwestern und Leo mit einer Todsünde infiziert. Diese Infektion führt unweigerlich zur Selbstzerstörung. Lukas hat es auf ihre Seelen abgesehen, die danach frei werden.
