Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Dämonenfalle

sixxStaffel 3Folge 5
Die Dämonenfalle

Die DämonenfalleJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 5: Die Dämonenfalle

43 Min.Ab 12

Bei den drei Halliwell-Schwestern wird eingebrochen. Prue glaubt, dass der Einbrecher ein von der Triade gesandter Dämon ist, der sie und ihre Schwestern Phoebe und Piper vernichten soll. Sie baut eine Dämonenfalle, und in dieser verfängt sich dann überraschenderweise Staatsanwalt Cole Turner. Er ist ein Dämon in Menschengestalt, der die Schwestern töten sollte. Doch als er sich in Phoebe verliebt, schickt die Triade einen neuen Dämon - und nun wird es wirklich gefährlich.

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
