Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Die Bruderschaft
41 Min.Ab 12
Zu ihrem Entsetzen muss Phoebe entdecken, dass Cole Mitglied einer dämonischen Bruderschaft ist. Doch dann stellt sich heraus, dass er undercover die Machenschaften dieser Gemeinschaft auszuspionieren versucht. Entgegen Phoebes Warnung verfolgt er seine Strategie. Zwar kann Cole den abgefeimten Plan des Anführers der Bruderschaft erfolgreich verhindern, doch dann wird er enttarnt.
