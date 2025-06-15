Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Besessen
41 Min.Ab 12
Das von dem Alchimisten Kierkan erschaffene Wesen Terra braucht einen menschlichen Körper, um leibhaftig zu werden. Dabei wird die Seele des ausgesuchten Opfers langsam vergiftet; sie stirbt schließlich. Terra, die Kierkan nicht gehorchen will, flieht. Um ihre Spuren zu verwischen, schlüpft sie zunächst in den Körper eines Mannes und tötet ihn. Als nächstes ergreift sie von Piper Besitz. Mit den Fähigkeiten von Kierkan und Piper glaubt Terra, unbesiegbar zu sein.
