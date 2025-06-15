Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 11
Folge 11: Gegen alle Regeln

42 Min.Ab 12

Leos Kollegin Natalie, eine Wächterin des Lichts, warnt Piper, Phoebe und Prue: Soeben wurde ihr mächtigster Schützling von dem Warlock Eames getötet. Eames eignet sich die Kräfte der toten Hexen an und gewinnt dadurch immer mehr Macht. Sein Ziel: Er will alle Wächter des Lichts und alle Hexen töten. Nun sollen die drei Schwestern Eames zur Strecke bringen - und Natalie bietet sich als Köder an. Als der Plan schiefgeht, greifen Piper, Phoebe und Prue zu eigenen Methoden.

