Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 13
Folge 13: Das Böse in mir

43 Min.Ab 12

Während sich Piper und Leo mitten in den Hochzeitsvorbereitungen befinden, taucht Cole wieder auf, um sich mit Phoebe auszusöhnen. Kurz darauf geschieht etwas Furchtbares: Prues Date entpuppt sich als böser Zauberer, der sie entführt. Nachdem niemand Prue finden kann, wendet sich Phoebe an Cole, der gerne helfen will - obwohl er dabei sein Leben riskiert. Prue ist mittlerweile klar geworden, dass der Zauberer sie im Auftrag der bösen Priesterin Dantalian entführt hat.

