Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 17: Aller guten Dinge sind neun
43 Min.Ab 12
Prue, Piper und Phoebe werden wiederholt von einem bösartigen Warlock angegriffen - jedoch so oft sie den Hexer auch vernichten, er taucht immer wieder auf. Weil er sich allem Anschein nach nur halbherzig verteidigt, werden die Schwestern stutzig. Wie sich herausstellt, hat ihr Gegner ein besonderes Schicksal: Der Warlock besitzt die neun Leben einer Katze, und erst wenn er neunmal gestorben ist, wird er unsterblich.
