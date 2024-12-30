Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 30.12.2024
46 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12

Kann Özcan Cosar eine Braut frisieren, ohne dass sie merkt dass er in Wahrheit gar kein Friseur ist? Und schafft Chris Tall es, Kunden im Baumarkt unerkannt Produkte aufzuschwatzen? Bei "Chris Du das hin?" stellen sich die Comedians den unangenehmen Challenges.

