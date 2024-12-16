DTM-Gedicht-Challenge mit Pierre M. KrauseJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 4: DTM-Gedicht-Challenge mit Pierre M. Krause
46 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
"Chris Du das hin?" heißt es für Gastgeber Chris Tall und seinen Gast Pierre M. Krause. In dieser Folge gilt für Chris: Comedian sein, ohne jemanden zum Lachen zu bringen. Für Pierre M. Krause wird es dagegen äußerst rasant - und zugleich äußerst poetisch.
