Horror-Show-Challenge mit Anna Maria MüheJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 7: Horror-Show-Challenge mit Anna Maria Mühe
48 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
"Chris Du das hin, in einer Horror-Show deinen Puls niedrig zu halten?" - so lautet die Aufgabe von Chris Tall und Anna Maria Mühe. Gemeinsam haben sie fünf Leben - ob das genug ist? Außerdem muss sich Chris Tall einer äußerst sportlichen Challenge stellen, denn seine Aufgabe lautet: "Chris Du das hin, eine Etappe der "Tour de France" zu fahren?".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick