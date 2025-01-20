Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 20.01.2025
43 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Das "Horror-Haus" geht in die zweite Runde - doch diesmal ist nicht Chris Tall der Kandidat, sondern Reality-Stars. Außerdem versuchen Chris und Jeannine Michaelsen sich im Songs-Erraten und wie in jeder Folge gibt es einen erneuten Weltrekordversuch.

