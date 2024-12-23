Die ultimative Achterbahn-Challenge mit Axel SteinJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 5: Die ultimative Achterbahn-Challenge mit Axel Stein
49 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Die Achterbahn der Herausforderungen. "Chris Du das hin heute im Freizeitpark alle Attraktionen zu schaffen?" Chris Tall und Axel Stein stellen sich dem ultimativen Freizeitpark-Marathon und rasen unter Zeitdruck durch den Park. Ob große Loopings oder kleine Snackstände, jede Attraktion auf der Liste muss bis zur Parkschließung gemeistert werden. Stattdessen heißt es Vordrängeln, was das Zeug hält.
