Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chris Du das hin?

Festival-Challenge mit Vanessa Mai

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 02.12.2024
Festival-Challenge mit Vanessa Mai

Festival-Challenge mit Vanessa MaiJetzt kostenlos streamen

Chris Du das hin?

Folge 2: Festival-Challenge mit Vanessa Mai

44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Vanessa Mai ist zu Gast bei Chris Tall und muss sich so mancher unangenehmer Challenge stellen. Schafft sie es, innerhalbe einer Stunde auf einer Festivalbühne zu performen? Und wie steht es mit dem Weltrekord im Schnell-Rappen? Doch auch Chris Tall kommt nicht ungeschoren davon - seine Aufgabe lautet: "Chris du das hin, dich von einem Hund anpinkeln zu lassen?".

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Chris Du das hin?
ProSieben
Chris Du das hin?

Chris Du das hin?

Alle 1 Staffeln und Folgen