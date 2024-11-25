Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chris Du das hin?

Wacken-Challenge und Party-Hit mit Kool Savas

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 25.11.2024
Wacken-Challenge und Party-Hit mit Kool Savas

Wacken-Challenge und Party-Hit mit Kool SavasJetzt kostenlos streamen

Chris Du das hin?

Folge 1: Wacken-Challenge und Party-Hit mit Kool Savas

46 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Haare, bis die Polizei kommt. Und ein Rapper, der durchs Studio mäht. Heute gibt Chris Tall richtig Wolle. Seinen Gast Rapper Kool Savas stellt er direkt vor eine haarsträubende Aufgabe: "Chris Du das hin, an einem Tag einen Party-Hit zu produzieren und damit in die Charts zu kommen?" Heraus kommt "Schaf" - Weltpremiere im Studio und Ohrwurm-Garantie inklusive. Zudem wartet auf Chris Tall eine haarige Wacken-Challenge, für die er sogar einer Polizistin an die Haare geht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Chris Du das hin?
ProSieben
Chris Du das hin?

Chris Du das hin?

Alle 1 Staffeln und Folgen